Трикът, който сваля ципата на чушките за секунди

Беленето на чушки често се възприема като най-досадната част от готвенето, но с няколко изпитани трика може да стане бързо и лесно. Най-ефективният метод е чушките да се обелят веднага след печене. Докато са още горещи, те се поставят в найлонов плик или съд с плътно затварящ се капак и се оставят да се задушат за около 10–15 минути. Парата омекотява люспата и тя се отделя почти сама, без нужда от усилия и без разкъсване на месестата част.

Друг удобен начин е печенето във фурна върху хартия за печене, след което чушките отново се захлупват за кратко. При липса на фурна или котлон може да се използва и микровълнова печка – няколко минути са напълно достатъчни, за да се отдели ципата лесно. Добре е чушките да не се мият под течаща вода преди белене, защото така се губят ароматът и естествената им сладост. Ако се белят леко охладени, но все още топли, процесът е най-успешен и резултатът – идеални, ароматни чушки, готови за всякакви ястия и салати.

