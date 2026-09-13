Една проста стъпка и краставиците в салатата ще останат хрупкави
Малко сол, няколко минути търпение и много по-добра текстура в чинията
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Малко сол, няколко минути търпение и много по-добра текстура в чинията
Важно е да не се губи ароматът им
Тя ще бъде зашеметяващо допълнение към вашата трапеза
Най-добре е да се сервира веднага, за да остане свежа и хрупкава
Според класация, публикувана от Си Ен Ен
Тестването на всички зеленчуци се извърши с ленти, които отчитат количеството и наличието на нитрати и нитрити в продуктите
Необходими продукти и начин на приготвяне
Къде стана култовата случка у нас
Необходими продукти и начин на приготвяне
Необходими продукти и начин на приготвяне
Необходими продукти и начин на приготвяне
За какво вече задължават ресторантите
Лоши новите за захар и ориз
Тя е идеална за небцето на западняците, защото съдържа две предпочитани текстури: хрупкава и кремообразна
Домат кисел и сирене като тебешир за 11 лева. Това е подигравка с хората, пише певицата
Не са необходими много продукти
Известен е с мек вкус и лечебни свойства
Не се колебайте, пригответе тази здравословна салата
Сурови или печени, те имат невероятен вкус, но по-важното е, че имат редица ползи за здравето
Любимата храна на мнозина през топлите месеци е вкусна салата с освежаваща напитка