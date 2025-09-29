Гостите ви ще искат още и още от тази салата! Вижте рецептата

Салатите от цвекло отдавна са спечелили заслужената си популярност. Много от тях са станали скучни, така че си струва да опитате някои нови рецепти.
Сезонът на цвеклото е в разгара си, когато то е най-вкусно и здравословно.
Предлагаме ви рецепта за една необичайна салата, която ще изненада любимите ви хора.
Кралска салата с цвекло и сини сливи
Тази вкусна и засищаща салата от цвекло е пълна с вкус. Тя ще бъде зашеметяващо допълнение към вашата трапеза и ще зарадва гостите ви.
Продукти:
- два средноголеми корена цвекло;
- един морков;
- 200 грама пилешко филе;
- 100 грама сини сливи;
- 100 грама сирене;
- 75 грама орехи;
- две скилидки чесън;
- 150 грама майонеза.
Приготвяне:
Сварете цвеклото и морковите до омекване. Настържете ги. Нарежете филето на кубчета и го запържете в малко растително масло до готовност. Нарежете ситно сините сливи и настържете сиренето.
Смелете ядките на едри трохи и пресовайте чесъна. Сега „сглобете“ салатата, като я подредите на пластове: половината от цвеклото, филето, ядките, майонезата, морковите, настърганото сирене, майонезата, сините сливи и майонезата. Смесете останалото цвекло с чесъна и добавете последния пласт.
Салатата трябва да се остави в хладилник за няколко часа, за да се накисне, и може да се сервира.
