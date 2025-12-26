Какви ще са цените на виното през 2026 г.

Най-предпочитано е розето, казва Йордан Чорбаджийски, член на УС на Националната лозаро-винарска камара и изпълнителен директор на Black Sea Gold Pomorie

Г-н Чорбаджийски, преди броени дни съобщихте, че не се очаква поскъпване на вината с 30%, както би трябвало да стане. Какво обаче ще се случи с цените през 2026 г.?

- Когато говорим за ценообразуване в сектор като нашия, трябва да сме много откровени с потребителите. Да, обективните икономически фактори, от поскъпването на енергоресурсите до цената на стъклото и дефицита на качествена работна ръка, сочеха към сериозен скок на цените. Очакванията ни са новата винена реколта да е по-скъпа, като крайните потребители няма изцяло да усетят негативите от повишението на цените на виното. За да успеем да балансираме, всички ще намалим печалбите си. През 2026 г. очаквам период на адаптация, в който печеливши ще бъдат тези изби, които са инвестирали в ефективност, а не в спекула. Българското вино е ценност и нашата мисия е то да остане на масата на българина и след 1 януари 2026 г.

- Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. как ще повлияе на производителите?

- Въвеждането на еврото от началото на 2026 г. е събитие, което ние, като производители, очакваме с премерен оптимизъм. За сектор като винопроизводството, който е силно интегриран в международните пазари, това не е просто техническа промяна, а стратегически инструмент за растеж. Определено виждам нови хоризонти, които излизат извън рамките на финансовите отчети. Основната ни отговорност обаче ще бъде да запазим доверието на българския потребител и да не допуснем спекулативно покачване на цените под предлог „закръгляне“.

- Тази година беше особено тежка - измръзвания, градушки и продължителна суша. Каква е равносметката за лозарите?

- Беше много трудна и сложна гроздоберна кампания поради няколко фактора. На първо място – измръзванията и градушките, а на второ – сушата. Постоянно повтаряме, че имаме сериозен проблем с узаконяването на сондажите и изтичането на вода без контрол, което допринася за кризата в сектора. Всяка година нещата са едни и същи – тежести при узаконяване на сондажи. Ние сме трети в Европа по сладководни води, а сме без вода. Трябва да се спре това изтичане на вода в канала за няма нищо. Просто трябва да си съберем водата.

Ситуацията с реколтата също е тревожна. Тази година количеството грозде беше значително по-малко, като най-засегнати бяха белите сортове. Да не кажа, че въобще ги нямаше. За наше щастие червените сортове не пострадаха от измръзванията, както белите. В някои райони пораженията бяха почти пълни. Имаше стопанства, които са с 80 - 100 % засегнати площи, те не успяха да наберат нищо тази година.

- Какви са очакванията на лозаро-винарския сектор за следващата година?

- Притеснява ни минималната работна заплата, която се вдига, а голяма част от хората на полето при нас са на еднодневни трудови договори и ние трудно ги събираме. Това също ще окаже тежест.

Допълнителните административни тежести, които бяха наложени на нашия сектор, буквално ни връзват ръцете и саботират работата ни в някои отношения. Давам пример с наредбата за фискален контрол, която стана толкова дискутирана. При нея се наложи изискването за лаптопи, електронни подписи и кантари насред лозята – една безумица, която беше наложена без да се помисли за производителите.

- Кои са най-сериозните предизвикателства, които остават?

- Сивият сектор е над 50 %. На всички ни е ясно, че той не може да бъде изкоренен, но поне да бъде намален. Огромната ми болка е, че навсякъде се продават вино и ракия в пластмасови бутилки, които са нелегално производство, а държавата е сляпа за това. Борбата със сивия сектор, увеличаването на площите за напояване и намаляването на административната тежест са от основните проблема на лозарския отрасъл, които трябва да бъдат решени и то в спешен порядък. Основен проблем също така е намаляващата работна ръка в селските райони и необходимостта от компенсирането на този недостиг с мерки за подпомагане на инвестиции в механизирано и автоматизирано управление на лозарските стопанства. Това е сериозен казус, с който ние се сблъскваме през всяка една кампания.

- Какви ще бъдат ефектите за бизнеса от смяната на бандеролите, предвидена от 1 януари 2026 г.?

- Нямаме против подмяната на дизайна на бандеролите за високоалкохолните напитки, но в правилното време. Държавата иска от 1 януари 2026 г. всичко да е сменено, но това изискване води до допълнителна тежест за производителя. Ние предложихме тази подмяна да се отложи за 1 април или 1 май 2026 г., когато могат да се направят по-точни разчети. Декември е най-силният месец за алкохолната индустрия – тогава се правят големи продажби и има вероятност поръчаните бандероли да не стигнат. Възможно е част от бутилките да останат без нов бандерол и ще бъдат извън закона. Това води до загуби за хазната и намаляване на приходите към бюджета, както от акциз, така и от ДДС – всички сме губещите от тази ситуация. Ако промяната стане от 1 април или 1 май, както предложихме, ще има контрол и прозрачност, но без да се създават тежки проблеми за производителите.

- Как се промени вкусът и интересът на българския и международния потребител към виното през последните години?

- В последните години у нас се търсят по-различни вина, отколкото преди 10 - 20 години. Като вино розето е може би най-предпочитано, продажбите му значително са се увеличили. При белите вина се търсят по-плодови вкусове, а при червените традиционно се гледа колко е отлежало. Типичните български сортове като Мавруд и Рубин винаги ще бъдат желани, не само в България, но и в чужбина.

- Кое е най-предпочитаното вино от българите за тази година?

- Като преобладаващи у нас сортове можем да кажем, че са Каберне, Мерло, Шардоне и Мускат. Нашите наблюдения са, че все по-актуален става и типично българският сорт Мавруд, така че се надяваме той да става все по-популярен и на външните пазари.

- Кое вино бихте препоръчал за празничната коледна и новогодишна трапеза?

- Традиционните български сортове никога няма да излязат от мода, те и затова са традиционни. Не смятам, че има хубаво и лошо вино, във всяко вино можеш да откриеш нещо за себе си. В зависимост от това какво искаш да сложиш на коледната трапеза всеки може да намери „своя“ вид вино. В последните години тенденцията да се пият повече червени вина през зимата се изменя и в момента сезонност липсва.

- В навечерието на празниците какво е Вашето пожелание към читателите на “Стандарт” и всички лозари?

- Желая на всички най-вече здраве, мир и благоденствие. Нека тези дни бъдат изпълнени с хармония и споделени мигове с близките и чаша хубаво българско вино.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com