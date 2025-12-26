ДА! На българската храна

Зелеви сарми - по-богати от всякога, една подправка ги прави неповторими

Празнична класика с богат аромат

26 дек 25 | 15:25
Михаела Михайлова

Те са едно от най-обичаните традиционни ястия на българската коледна трапеза. Приготвени с ароматни подправки и допълнителни съставки, те носят вкус на празник и домашен уют.

 Продукти:

•        1 кисела зелка

•        600 г кайма смес свинско и телешко месо

•        наденица (нарязана на ситно)

•        150 гр булгур

•        150 ориз

•        1-2 с.л. доматено пюре

•        1 глава лук

•        2-3 с.л. олио

•        1 ч.л. червен пипер

•        1/2 ч/л пушен червен пипер

•        1/2 ч.л. черен пипер

•        1 ч.л. чубрица

•        1 дафинов лист

•        сол (ако е необходимо)

•        2-3 ч.ч. топла вода

Приготвяне: Лукът се нарязва на ситно и се задушава в олиото (може да смесите олио със свинска мас) до златисто. Добавят се оризът и булгура, доматеното пюре и червеният пипер, разбърква се кратко. Сместа се сваля от огъня и към нея се добавят каймата, черният пипер, пушения червен пипер ситно нарязаната наденица и чубрицата. Листата на киселото зеле се разделят и при нужда се изрязва твърдата част. Във всяко листо се слага по малко от плънката и се завива на сарма. Сармите се нареждат плътно в тенджера, добавя се дафиновият лист и се заливат с топла вода. Варят се на слаб огън около 1,5–2 часа, докато станат крехки и ароматни.

Съвет: Най-вкусни са, когато се оставят да „пренощуват“ и се поднесат на следващия ден - тогава ароматите са още по-наситени.

Автор Михаела Михайлова

