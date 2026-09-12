Ето какво да ядете, за да защитите добрите бактерии в устата си
Захарта не е единственият враг на зъбите – зеленчуци, чай, горски плодове, чесън и дори сирене могат да помогнат на полезните микроорганизми в устата
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Захарта не е единственият враг на зъбите – зеленчуци, чай, горски плодове, чесън и дори сирене могат да помогнат на полезните микроорганизми в устата
За да сте сигурни, че цвеклото и морковите са едри и сладки, нанесете тор в средата на лятото
Ето защо е добре да ги каните на трапезата
Тя ще бъде зашеметяващо допълнение към вашата трапеза
Специалистката препоръчва да се добави тиква към есенното ни меню
Уникалният зеленчук лекува и разкрасява, категорични са спецовете Червено цвекло, познат и използван още от Хипократ, е магическият зеленчук на зима...
Един от малкото сезонни зеленчуци през зимата - червеното цвекло, е заредено със здраве, пише медицинският портал Doctiming.bg. Въпреки, че то е естес...
Зеленчуци според сезона са тайната на добрата кухня