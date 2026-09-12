"Евровизия" в Бургас с нов щаб: 112 ще говори на езика на гостите
Правят координационен център за конкурса
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Правят координационен център за конкурса
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Ако е както миналата година, то тази ще изгорят 2 млн. литра гориво за фестивала
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На края се оказа, че всичко е реклама на хелоуинските партита на DJ Диан Соло и DJ Дончо
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Целта на тяхното посещение бе да се запознаят с работата на служителите
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