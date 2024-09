Кариерното експо на България се завръща

Кариерното експо на България - Career Show 2024 - се завръща в Арена Армеец на 2 октомври. Безплатното събитие ежегодно събира най-желаните работодатели в страната, за да ги срещне с хиляди млади и опитни таланти. Над 4 дка изложбена площ, 4 сцени за допълнителни активности и 2 специални епизода на The Career Show Podcast с водещ Александър Кадиев очакват посетителите на събитието тази година.

Директен контакт с топ работодателите на България. На Career Show 2024 в София ще присъстват представители на най-желаните работодатели у нас, които активно търсят нови таланти за екипите си с различен опит и експертиза. Посетителите на събитието ще имат възможност да се срещнат лично с тях, да разберат повече за компаниите, техните ценности и политики за грижа за служителите и да открият стотици възможности за нова и по-добра работа.

На събитието ще присъстват компании от разнообразни сектори. Отворени работни позиции ще открият експерти по телекомуникации, ИТ специалисти, маркетинг специалисти, експерти по електроинженерство и електроника, професионалисти в търговия и продажби, финансови експерти, проектни и продуктови мениджъри, специалисти в клиентското обслужване и др.

Спонсори на Career Show 2024 са компаниите Nuvei, която предлага разплащателни решения за бизнеса; Ottobock - иноватор в разработката и производството на протези и ортези; EGT и EGT Digital - глобален производител на казино оборудване; и Evolution - световен B2B разработчик и доставчик на игри и услуги в онлайн казино индустрията. На 2 октомври в Арена Армеец посетителите ще могат да се срещнат още с компании като, LPP (Reserved, Mohito, House, Cropp, Sinsay), Glovo, dm България, Electra Airways, Ficosota, Евроинс, Пощенска банка, Walltopia, Stomana Industry, Kalmar, Керхер България, dormakaba, Praktiker, Technopolis и много други.

Специална зона за образованиe и професионално усъвършенстване. Тази година Career Show има специална Education зона, където посетителите могат да се запознаят с различни образователни институции и да разберат повече за възможностите им за висше или продължаващо образование, курсове и квалификационни програми, които да им помогнат в тяхното професионално развитие. Освен държавни и частни университети като СУ, УНСС, НБУ и АУБ, посетителите могат да се запознаят и с множество други академии и образователни институции, сред които Училище за бизнес компетенции, Hub Ahead & The Upstreamers, British Council и др.

Сцена с два специални епизода на The Career Show Podcast - на живо с водещ Александър Кадиев. Само за година The Career Show Podcast се превърна в един от най-предпочитаните бизнес подкасти в българското дигитално пространство. На 2 октомври всички посетители на The Career Show Podcast ще имат възможност да гледат напълно безплатно 2 епизода на подкаста с гости Катерина Евро и Лазар Радков, основател на “Капачки за бъдеще”.

Ани Владимирова и Росен Плевнелиев са сред специалните гост-лектори на Career Show 2024. В семинарната програма на Career Show 2024 и тази година ще участват успели личности от различни бизнес и обществени сектори. С тях посетителите ще дискутират теми за психично здраве и бърнаут, лидерство, умствена нагласа за успех, иновации, високи технологии, изкуствен интелект, 3D мапинг и др.

За поредна година Career Show 2024 ще се проведе и в 2 допълнителни града:

Пловдив, 8 октомври в Международен панаир

Варна, 15 октомври в Галерия “Графит”

Търсещите по-добра работа, които не могат да присъстват в нито един от трите града, могат да се включат във виртуалния ден на Career Show 2024 на 24 октомври. Изцяло онлайн ще се включат компаниите-работодатели от всички градове.

Участието във всички събития на Career Show е напълно безплатно след задължителна регистрация на careershow.bg

