10 години от откриването на „Арена Асарел“ – домът на спорта в Панагюрище

Преди 10 години, на 20 август 2015 година, в Панагюрище бе открита спортна зала „Арена Асарел“. Изградена като публично-частно партньорство между „Асарел-Медет“ и Община Панагюрище, залата се утвърди като Дом на спорта, който привлича престижни международни състезания, създава по-добри условия за спорт на местните клубове и засилва туристическия интерес към региона.

Равносметката за десет години показва, че в зала „Арена Асарел“ са се провели общо 438 масови спортни прояви и турнири, 24 международни турнира, 96 тренировъчни лагера, както и 83 културни и други мероприятия. Спортните клубове от Панагюрище са имали общо 5511 тренировки, сочат данните на „Спорт Инвест Панагюрище“ ООД.





Инициаторът за изграждането на залата проф. д-р Лъчезар Цоцорков често казваше, че в Панагюрище могат да се случват събития на световно ниво и не жалеше сили и средства това да стане реалност. През 2012 г. той сбъдна една дългогодишната мечта на поколения панагюрци - прочутото Златно съкровище да се завръща у дома в зала трезор. Само три години по-късно – през 2015 г., „Асарел-Медет“ вложи над 15 милиона лева в изграждането на многофункционалната спортна зала „Арена Асарел“. „Така се отвори нова страница в спортния живот на Панагюрище“, категоричен е Иван Нетов, управител на „Спорт Инвест Панагюрище“ ООД.



Благодарение на двете зали и разнообразното спортно оборудване, „Арена Асарел“ се утвърди като една от най-предпочитаните спортни арени в България за състезания, тренировъчни лагери и различни спортни прояви. Вратите на залата са отворени за водещите спортове у нас, които се практикуват на закрито. Тук редовно се провеждат държавни първенства, лагери на национални отбори, турнири за различни възрастови групи, както и подготвителни кампании на клубове и федерации. С времето „Арена Асарел“ изгради репутация на надежден партньор – всеки организатор на спортно събитие, веднъж ползвал условията и услугите ѝ, се завръща отново. Така залата не просто приютява различни спортове, а се превръща в символ на устойчивото развитие на спорта в Панагюрище и в България.

Отличните условия за професионален и масов спорт, които предлага многофункционалната спортна зала „Арена Асарел“, бяха една от най-важните предпоставки за избирането на Панагюрище за Европейски град на спорта“ за 2022 г. Отличието бе присъдено от Асоциацията на европейските градове и столици на спорта ACES EUROPE.





През изминалите 10 години зала „Арена Асарел“ бе домакин на куп престижни спортни и културни събития. Всяка година спортното съоръжение приема едни от най-добрите състезатели по тенис на маса от цял свят. Те се събират за международния турнир „Асарел България Оупън“, който през тази година се провежда от 21 до 24 август. През годините в „Арена Асарел“ се игра финалът за баскетболната купа на България, разпределиха се стотици държавни титли по самбо, джудо, борба, тенис на маса, таекуондо. Панагюрската спортна зала приюти на подготвителен лагер ансамбъла по художествена гимнастика преди олимпиадата в Токио. На терена в голямата зала стъпиха звездните крака на Франко Барези, Тото Скилачи, Стефано Еранио, Морено Торичели и Стефано Такони. Тук кънтя гласът на Джо Лин Търнър и звучаха вечните хитове на „Бони М“. В „Арената“ чухме цигулката на Васко Василев и аплодирахме звездите на Държавния музикален театър. А десет години по-късно - всяка събота вечер през лятото - хората продължават да се любуват на феерията на пеещите и танцуващи фонтани край панагюрската спортна зала.



Честит юбилей на „Арена Асарел“!











