10 години от откриването на „Арена Асарел“ – домът на спорта в Панагюрище
Всяка година спортното съоръжение приема едни от най-добрите състезатели
Следете всички новини, анализи и коментари за Проф. Д-Р Лъчезар Цоцорков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всяка година спортното съоръжение приема едни от най-добрите състезатели
Ще го запомним като един от най-ярките строители на съвременна България
Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски" отбеляза своя патронен празник
Нереформираната енергетика е бомба със закъснител, смята Цоцорков България е на последните места по конкурентоспособност в сравнение с останалите дър...