„Асарел-Медет“ събра хиляди за Деня на миньора
Компанията отчете над 1 млрд. евро инвестиции за 30 години и отдаде почит на поколенията, изградили минното дело в Панагюрище
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Компанията отчете над 1 млрд. евро инвестиции за 30 години и отдаде почит на поколенията, изградили минното дело в Панагюрище
Видео спомен напомни на Трайков за първото му посещение в компанията през 2010 г.
Всички разходи по транспортирането, охраната и застраховката на уникалните артефакти се поемат от компанията
46 възпитаници на Професионална гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“ вече са част от екипа на компанията
Компанията получи отличието на Министерството на труда и социалната политика за дългогодишната си програма „Подкрепа за родния край“
Проектът е част от дългосрочната политика на „Асарел-Медет“
Те ще се присъединят към екипа на компанията от 15 септември
Асарел - Медет е единствената минна компания в света, която е обявена за SDG пионер
Всяка година спортното съоръжение приема едни от най-добрите състезатели
Мейер впечатлен от приноса на компанията към икономиката и обществото на Панагюрище и България
В надпреварата участваха общо 9 отбора
Бедствието край Ковачево не е първият случай, в който се стига до намесата на асарелските огнеборци и тежка техника
Ще го запомним като един от най-ярките строители на съвременна България
Спирането на машините на високотехнологичното предприятие е прецедент
Събитието е знаково за икономическото развитие на региона
Димитър Цоцорков подписа в Баку договор за доставки и изграждане на битова и обществена газификация в община Панагюрище
Минната компания подписа Меморандум за сътрудничество с Община Панагюрище
Те посетиха три американски медни мини
През изминалото лято компанията се включи с техника и екипи в потушаването на големи горски пожари
Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“: „Това е празник на хората, които работят в компанията"