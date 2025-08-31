Денят на миньора събра хиляди в Панагюрски колонии

Хиляди работници и служители в „Асарел-Медет“, пенсионери от дружеството, както и много жители и гости на общината се събраха днес в село Панагюрски колонии за Деня на миньора и 60-годишния юбилей на компанията. Празникът започна с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от архиерейския наместник на Панагюрска духовна околия ставрофорен свещеноиконом Атанас Манолов в храма „Свети Иван Рилски“. Легендите на българската естрада дует „Ритон“ изпълниха фирмената песен, създадена преди 30 години по текст на Михаил Белчев и музика на Тончо Русев. Знамето на компанията имаше честта да носи Георги Спасов от Централна ремонтна база - с 40 години стаж в дружеството, на когото асистираха инж. Кристина Цветанкова и инж. Нели Запрянова, които са в Обогатителната фабрика от първия випуск на дуалното обучение.

В привествието си председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ Димитър Цоцорков каза: „Хората от голямото асарелско семейство сте героите на днешния празник. Благодарение на вас и вашия труд постигаме невероятни резултати, а сигурен съм, че ще бъдат такива и занапред. Днес отдаваме почит на поколения хора, на техния труд и професионализъм, и на делото на баща ми проф. Лъчезар Цоцорков, който повече от половината от тези 60 години беше начело на компанията и задаваше стратегическата визия за развитието на бранша. Гордея се с нашата компания, гордея се, че съм от Панагюрище и България. Ние сме първи и сме рекордьори в много отношения и сме инвестирали над 1 милиард евро в нашите седем програми за устойчиво развитие. Пионери сме в дуалното обучение, от което имаме вече седем випуска. И не на последно място ние сме единствената минна компания в света, която е обявена за SDG пионер. Наистина няма сила на света, която да спре един екип, който смело мечтае, упорито се труди, постига резултати и споделя своя успех с обществото“.

Инж. Делчо Николов - председател на Управителния съвет, посочи, че тази година отбелязваме Деня на миньора с голямо вълнение, защото честваме 60-ия юбилей на „Асарел-Медет“ АД. „Тук има много хора, които си спомнят как някога работихме в изключително тежки условия – с много по-ограничени възможности, без удобствата и сигурността, които днес приемаме за даденост. Такива бяха времената и така положихме основите на пътя към бъдещето – с упоритост, честен труд и силна вяра, че изграждаме нещо голямо за своя роден край и за България. Шест десетилетия по-късно можем да кажем, че тези усилия не са били напразни. Благодарение на развитието на технологиите и приемствеността между поколенията, днес компанията е на световно ниво и се гордеем с резултатите, които постигаме като екип. Днешният празник е повод да изразим нашето уважение към всички, които са работили и работят в компанията, с мисълта, че продължаваме да градим бъдеще, което ще оставим на следващите поколения.“

Изпълнителният директор инж. Николай Пелтеков поздрави екипа на „Асарел-Медет“, който стои зад постигнатите успехи: „В Панагюрище ние показваме как един български екип успява да преработва ефективно и устойчиво едни от най-бедните и сложни медни руди в света. Днес ние постигаме технологични резултати, които поколенията преди нас са считали за невъзможни. Осъзнаваме отговорността си като най-голям работодател, най-голям индустриален инвеститор и структуроопределящо предприятие за региона. Осигуряваме 40% от собствените приходи в бюджета на община Панагюрище, а за последните 10 години сме генерирали допълнително търсене в българската икономика за 6,2 млрд. лв. като косвени и преки ефекти от дейността ни. Но това, което ни отличава, не са цифрите, а визията ни за социална отговорност, грижата ни за хората от компанията и инвестициите ни в развитието на общината и родния край. Благодаря на целия екип – работниците, специалистите и мениджърите, които всекидневно влагат сърце и воля в нашата обща кауза - успеха на „Асарел-Медет“.

Кметът на община Панагюрище Желязко Гагов се обърна към екипа на „Асарел-Медет“:

„Асарел-Медет“ е искрата, „Асарел“ е огънят, който озарява вече няколко поколения панагюрци. Неминуемо пред всяка компания има трудности и кризи, но от тях се ражда сила, от силата се ражда надежда, а от труда - бъдеще и богатство. Богатството на „Асарел-Медет“ е в хората, в ръцете на всеки миньор, в очите на младия инженер, в децата, които спортуват в зала „Арена Асарел“, в любопитството на младежите, когато посещават залата трезор на Панагюрското златно съкровище, в първия плач на децата, които се раждат в нашата модерна болница „Уни Хоспитал“. „Асарел“ е пътят на успеха. Път, който беше зададен от проф. д-р Лъчезар Цоцорков и неговия завет, че всичко има смисъл, когато помагаш на другите“.

Петя Цанкова – народен представител и заместник-председател на Комисията по образование в Народното събрание, каза:

„Асарел-Медет“ е символ на мощта на българската минна индустрия. Но и много повече. „Асарел“ е пример как с отговорно управлнение, с иновации и дигитални технологии едно българско предприятие се развива устойчиво и работи с грижа за хората. Малко региони могат да се похвалят с такъв работодател, който инвестира в развитието на младите хора - това е гаранция за успех.“

Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, поздрави екипа:

„Асарел-Медет“ е пример на труд, упоритост и устойчивост. Пример за икономическо развитие, иновации, модерни технологии и социална отговорност. С подкрепата, която компанията оказва на образованието, културата и здравеопазването, подпомага икономическото развитие, но също е духовен двигател за развитието на региона. А проф. д-р Лъчезар Цоцорков е човекът, който с визия и много усилия, благодарение и на личните си качества, създаде тази посока за успешно развитие.“

Инж. Драгомир Драганов – председател на Българската минно-геоложка камара, заяви: „Поздравявам всички работещи в „Асарел-Медет“, които със своите знания, умения и възможности създадоха модерна, високотехнологична, просперираща компания, която осигурява дългосрочна заетост на своите служители и има респекта и уважението на другите компании от минния бранш.“

Пламен Димитров – президент на КНСБ, посочи: „Това, което отличава „Асарел“, е качеството - качеството на работниците, качеството на успехите, които компанията постига. С диалога, който имаме, съм уверен, че и занапред ще постигаме успехи и ще ги споделяме с работещите, както се прави от десетилетия в „Асарел“.

Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“, каза:

„Иска ми се в България всички предприятия да са като „Асарел“. Но не са много, за съжаление. „Асарел“ е пример за социален диалог и пример за това, че когато синдикати и ръководство работят заедно в една посока, се постигат успехи“.

