Денят на миньора събра хиляди в Панагюрски колонии
Асарел - Медет е единствената минна компания в света, която е обявена за SDG пионер
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Асарел - Медет е единствената минна компания в света, която е обявена за SDG пионер
Тя бе връчена от председателя на Надзорния съвет на „Асарел-Медет"АД Димитър Цоцорков
Той работил върху портрета с особено вълнение, защото двамата са били близки приятели
Церемонията бе с премиера на филма „Танцът на пингвините“, посветен на проф. Цоцорков
Стипендиите са в памет на видния филантроп и бизнесмен проф. д-р Лъчезар Цоцорков
Гонзо и Наско Сираков също се включват
Кога нашият бизнес ще разбере истината защо България консумира най-високата цена на газ в Европа и на електроенергията? Това попита председателят на Н...