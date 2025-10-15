Изненада с туристите в София

Повече туристи посещават София.

За периода януари-септември 2025 г. столицата отбелязва 10 на сто ръст на туристите и 6 на сто увеличение на нощувките спрямо същия период на 2024 г., съобщиха от Общинското предприятие "Туризъм" (Visit Sofia), позовавайки се на данни от Единната система за туристическа информация - ЕСТИ.



Над 1 млн. туристи са посетили София, привлечени от богатото ѝ културно-историческо наследство, отлична транспортна свързаност, близост до природата и оживена градска среда.



Растящият интерес към София през 2025 г. показва, че столицата се утвърждава като привлекателна дестинация за туристи от цял свят. С фокус върху уникални преживявания и събития, продължаваме да вдъхновяваме гостите да останат по-дълго и да се връщат отново, отбелязва Антон Пенев, директор на общинското предприятие.

Според данните на ЕСТИ 63 на сто от посетителите са чужденци, а 37 на сто – български граждани. Реализираните нощувки бележат 6 на сто ръст, достигайки 2,26 млн. Туристите най-често избират настаняване в хотели с категория 3* (21 на сто), 4* (35 на сто) и 5* (21 на сто), което представлява 77 на сто от всички нощувки, както и места за настаняване клас В (13 на сто) (AirBnB), което показва разнообразието и гъвкавостта на туристическото предлагане в столицата, коментират от Общинското предприятие "Туризъм".

Средната продължителност на престоя на туристите в София е 2,2 дни.

Топ 10 на страните, генериращи най-много посещения в столицата, са: Италия, Гърция, Израел, Турция, Германия, Великобритания, Испания, Румъния, САЩ и Франция. Значителен ръст се наблюдава при посетителите от Израел - с 50 на сто и от Полша - с 30 на сто.

Увеличение между 15 на сто и 18 на сто се отчита и при туристите от балканските страни - Турция, Румъния, Гърция и Северна Македония. Отбелязан е лек спад от 7 на сто при посещенията от Великобритания. Туристите от САЩ бележат увеличение като брой, макар и с по-кратък престой.

Увеличава се броят семейства, пътуващи с деца, което допълнително подчертава привлекателността на града като дестинация за семейни приключения, коментират от общинското предприятие.

Според последни актуални данни на Националния статистически институт през юни 2025 г. общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица) е бил 217 400, или с 8,5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са направили 147 400 нощувки, а българските - 70 000, сочи справка в НСИ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com