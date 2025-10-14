Пореден кошмар с дете в Несебър. Има опасност за живота

12-годишно момче от Казахстан е в кома, с опасност за живота, след като е паднало от електрическа тротинетка край село Кошарица, община Несебър. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предаде БТА.

Инцидентът е станал около 22:00 ч. в понеделник, близо до вилната зона край селото.

По първоначални данни детето е изгубило контрол над електрическото превозно средство и е паднало на велоалея. Мястото на инцидента е прав, осветен участък със суха настилка, а причините за инцидента се изясняват.

Пострадалото момче е с тежка черепно-мозъчна травма. Настанено е в реанимацията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com