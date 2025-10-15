Сибила Темелкова от Етрополе е ПР на годината

В гранд хотел Милениум се състоя 31-вото издание на престижните Топ 10 награди за мода, шоу и бизнес. Събитието е организирано от дизайнера, шоумен и поп изпълнител Красимир Недялков и събра под един покрив елита на българската музика, мода, медии и бизнес. Сибила Темелкова бе отличена за ПР на годината, Анелия Торошанова от БНР – за топ радио водещ, Нели Рангелова взе приз за цялостен принос в поп музиката, награда за филм с кауза се присъди на Атанас Михайлов за филма „Един грам живот“.

Церемонията даде сцена и глас на младите таланти: Даная Александрова, Симеон Славев, Сирма Стоянова, Никълъс МакДоналд, Рая Кирилова – RAYА, които показаха, че новото поколение носи не само талант, но и социални послания.

Събитието бе открито с изпълнението на песента „Шоуто на моя живот“ от самия Красимир Недялков – песен, описваща житейската му история, отдадена на сцена и изкуство.

