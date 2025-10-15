Две версии за простреляното дете. Проговори прокурор

5-годишно дете беше простреляно от 19-годишен с въздушна пушка в Ямбол. Оръжието е било с гумени сачми и се оказа, че е със свободна продажба - всеки може да си го купи.

Момчето е съсед на семейството на малолетния пострадал Радостин. В 17 ч в светлата част на денонощието се стига до случая, обясни районният прокурор Мина Грънчарова пред Би Ти Ви.

В момента тече разследване, разпитват се свидeтели, очаква се да се установи причината за инцидента в по-късен етап.

Едната версия за инцидента е, че става въпрос за неумишлен изстрел, другата - че са налице предходни отношения със семейството.

Как се стига до прострелването - майката излиза с 5-годишното от детската градина, при което прозвучава изстрел, подобен на такъв от пиратка, детето изпищява, майката се хвърля към него, вижда кръв при ушите. В същото време вижда младежа да минава покрай тях без да сподели нещо или да отправи каквато и да е реплика, а да се отдалечава от местопроизшествието. Повикани са линейка, полиция и започва проверка по случая, обясни прокурор Грънчарова.

По думите й нараняванията на детето са повърхностни - става дума за лека телесна повреда.

Заподозреният е криминално проявен за наркотици и кражби. Задържан е за 72 ч и предстои искане за удължаване на наказанието му на задържане под стража.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com