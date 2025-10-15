Обрат с пенсиите! Нова мода за повече пари

Голяма промяна с пенсиите. Има нова тенденция за увеличаване на доходите. Пенсионерите със стаж в чужбина се увеличават с близо 50%. Германия, Испания и Гърция водят по български пенсионери, съобщи България он ер, цитирайки данни на НОИ.

Към края на 2024 г. броят на пенсионерите в България, които получават пенсии и добавки по силата на европейски регламенти и международни споразумения, бележи ръст от близо 50% спрямо 2020 г.

През 2020 г. 50 162 души са получавали пенсии за трудов стаж, придобит извън страната. Четири години по-късно техният брой достига 75 188, което представлява увеличение от 49,9%.

По-голямата част от тези пенсионери живеят в България – през 2020 г. те са били 72,6% от всички, а през 2024 г. делът им се увеличава до 78,5%.

Съответно, делът на живеещите в чужбина намалява от 27,4% на 21,5%.

Към 31 декември 2024 г. броят на пенсионерите със стаж в чужбина, които пребивават в България, е 59 007, докато извън страната живеят 16 181 души.

Най-много българи, които вече са в пенсионна възраст, са работили в Германия (12 534 души), Испания (11 102) и Гърция (10 218). След тях се нареждат Италия с 8649 и Русия с 5969 пенсионери.

Осезаемо присъствие има и от страни като Кипър, Чехия, Австрия, Франция, както и от по-далечни държави като Южна Корея и Тунис.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com