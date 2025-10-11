НОИ бие тревога! Страшна измама с пенсиите

Националният осигурителен институт (НОИ) издаде спешно предупреждение към гражданите

Алармата е най-вече за пенсионерите – има нова измамна схема, свързана с предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Сигналите до институцията сочат, че измамници се представят за служители на НОИ и търсят контакт с хора по телефона или дори посещават домовете им. Под претекст, че "преизчисляват" пенсии в евро, те се опитват да съберат лични данни, да получат номера на банкови сметки или да накарат хората да подпишат документи.

„Ако някой се представи за служител на НОИ и поиска лични данни или подписи, това е измама“, категорично заяви директорът на Териториалното поделение на НОИ в Благоевград Илиян Георгиев.

Как действат измамниците?

Според данни от института, престъпниците действат по изпитан модел:

Представят се за служители на НОИ

Искат лични данни – ЕГН, номер на лична карта, банкова сметка

Предлагат "помощ" за преизчисляване на пенсията в евро

Настояват за подписване на фалшиви документи

Каква е истината за прехода към еврото?

От НОИ подчертават, че при преминаването към еврото всички пенсии, обезщетения и социални добавки ще бъдат превалутирани автоматично, без нужда от каквито и да било действия от страна на гражданите.

Ето какво трябва да знаете:

✅ Процесът е автоматичен – не се подават заявления

✅ Не се подписват нови договори или документи

✅ Фиксиран курс: 1 евро = 1,95583 лв.

✅ Няма нужда да предоставяте лични данни на никого

Единствено парите в брой ще трябва да бъдат обменени в банките. Всички суми в банкови сметки ще бъдат превалутирани служебно.

Какво да направите при съмнение?

Ако към вас се обърне лице, представящо се за служител на НОИ, и поиска лични данни или подписи, незабавно се свържете с местното поделение на НОИ или подайте сигнал в полицията.

Институцията апелира особено към възрастните хора да бъдат изключително внимателни, да не се доверяват на непознати и при съмнение да потърсят помощ от свои близки.

Официалните източници са единствено:

Националният осигурителен институт (НОИ)

Министерството на финансите

Българската народна банка (БНБ)

Не предоставяйте лични данни по телефона или при посещение на непознати лица, независимо от обясненията им.

Бъдете бдителни – не ставайте жертва на измама!

Преходът към еврото ще бъде плавен, ясен и организиран. Няма нужда от паника или прибързани действия. Информацията ще бъде предоставяна навреме и само по официален път.

