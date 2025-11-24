250 евро бонус! Гърция плаща на наши пенсионери

Гърция въвежда от днес допълнителен финансов бонус от 250 евро за пенсионери, включително чужденци, сред които и много българи с ниски доходи. Според гръцките власти приблизително 1,4 милиона души ще получат парите по свои банкови сметки.

Какво включва помощта

Размерът на бонуса е 250 € годишно и е освободен от данъци.

Тази сума не може да бъде запорирана от държавата или трети страни и не се приспада от задължения към данъчната администрация.

Помощта е освободена от такси, вноски или други удръжки в полза на държавата.

Кой може да я получи

Право на бонус имат лица над 65 години, чийто доход е до 14 000 € годишно (за необвързани или вдовци) или до 26 000 € за семейни двойки.

Критериите по имущество: недвижими имоти за двойки до стойност 200 000 € или 300 000 € (зависи от конкретния случай).

За семейни двойки, където и двамата съпрузи отговарят на условията, годишната сума се удвоява до 500 €.

Възрастовата граница (65 г.) не важи за пенсионери с увреждания – те също са включени.

Как да проверят пенсионерите дали са одобрени

От 24 ноември на сайта на e-EFKA (Електронният национален орган за социално осигуряване) ще бъде активирана електронна платформа.

Чрез нея пенсионерите могат да проверят персонализирано дали отговарят на условията за отпускане на бонуса.

Допълнителна подкрепа за наем

От 28 ноември около 1 милион домакинства ще получат възстановяване на наем за 2024 г.

Максималната сума на помощта е до 800 €, а за всяко дете – допълнително 50 €.

Това се отнася както за основно жилище, така и за студентско.

Важна новост: субсидията става постоянна и ще се изплаща всеки ноември, без нужда от ново заявление, стига да се спазват изискванията за доход и имущество.

Значение за българските пенсионери

Много българи, пенсионирани в Гърция, попадат в групата с ниски доходи и могат да се възползват от новия бонус. Това е реална финансова подкрепа, която ще облекчи разходите им и ще им донесе допълнителна сигурност.

На фона на постоянните дискусии за социална справедливост и подпомагане на уязвимите групи, гръцкото правителство представя този ход като стратегическа мярка за подпомагане на пенсионерите с ограничени ресурси.

