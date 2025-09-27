Общество

Голямо облекчение за пенсиите. И един нов документ

Важна промяна за хората, които живеят в чужбина

27 сеп 25 | 19:49
2440
Мира Иванова

Хората с българска пенсия, които живеят в чужбина, ще подават декларация "живот" веднъж годишно, за да продължат да получават парите си от НОИ. Това ново задължение въведе на последното си заседание кабинетът с промени в наредбата за пенсиите.

 

Обрат с пенсиите! Държавата с извънреден ход
27 септември | 16:45
6070

То се отнася за случаите, когато пенсията не е по международни договори и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, предаде Сега.

Декларацията е необходима, тъй като тези хора живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и са налице случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство от наследниците или от трети лица на много по-късен етап, обясняват от правителствената пресслужба.

 

Идва ключово решение за всички пенсионери!
27 септември | 14:36
90710

Срокът за представяне на декларацията ще е от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. Тази година също ще трябва да се представи декларация - в срок до 31 декември. 

 

Обявиха важна промяна за пенсиите
25 септември | 13:57
149030

Декларацията трябва да е заверена от консулска служба или друг официален орган. Тя може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице. Възможно е подаване и по електронен път. С въвеждането на това изискване се цели недопускане или минимизиране на случаите на неоснователно изплащане на суми за пенсия за периоди след смъртта на пенсионера, обясняват вносителите в мотивите към промените.

В приетите изменения на наредбата има и едно отдавна чакано облекчение. Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон.

Досега те трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи – дори когато новата пощенска станция е в същото населено място. Остава ангажиментът пенсионерите да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес. 

 

Нови изисквания за имотите! Млади милионери преобръщат пазара
27 септември | 17:19
2080

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Пенсионери
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Баба ВУНА
преди 1 час

Пак неадекватни решения. Турция пак ни цака и няма как да не така с това нелигитимно правителство. До сега изселниците от Голямата Екскурзия трябваше да подават декларации ДВА ПЪТИ годишно. Съгласен съм и веднъж годишно да е ама пенсията да си получават със ЗАДНА дата. Демек януари да получат пенсията си за миналата година или за броя преживени месеци. А като знам какво е в Турция, сигурно масово се издават такива декларации на отдавна заминали си от тоя свят.

Откажи