Общество

Обрат с пенсиите! Държавата с извънреден ход

Вдигат възрастта до която ще работим

27 сеп 25 | 16:45
3330
Мира Иванова

Правителството предлага по-дълъг трудов живот за българите – целта е средната възраст за пенсиониране да достигне 67 години до 2030 г.

Това предвижда Актуализираната стратегия за демографско развитие на населението в България до 2030 г., с която властите се опитват да отговорят на един от най-големите проблеми на страната – застаряващото население и все по-малкия брой хора в трудоспособна възраст.

Защо се налага да работим повече?

Причината е ясна – българите застаряват, а младите са все по-малко. Работещите не стигат, за да издържат пенсионерите, а икономиката губи сила.

Според правителството, ако не се вземат спешни мерки, ще се стигне до сериозен недостиг на работна ръка, по-ниска производителност и опасност от спад в конкурентоспособността на страната.

„Ако повече хора остават активни на пазара на труда по-дълго, това ще облекчи пенсионната система и ще даде шанс икономиката да расте“, се казва в стратегията.

Каква е реалната ситуация сега?

По данни на Евростат, българите в момента спират да работят средно на 64,1 години. Целта е тази граница да се повиши с близо три години – до 67 години в следващите пет години.

Това не означава моментално покачване на пенсионната възраст чрез закон. В момента тя постепенно расте и трябва да достигне 65 години до 2037 г. Стратегията не променя това, но предлага други начини, с които възрастните хора да бъдат задържани по-дълго на работа.

✅ Какво предлага държавата?

Вместо директни промени в пенсионното законодателство, документът залага на серия от „меки“ мерки:

  • Програми за учене през целия живот, за да може хората да се преквалифицират и остават полезни на пазара на труда;
  • Адаптиране на работните места за по-възрастните – по-гъвкави графици, леки позиции, работа от вкъщи;
  • Насърчаване на работодателите да задържат служители в предпенсионна възраст вместо да ги заменят с по-млади;
  • Участие на по-малко активните групи – младежи, хора с увреждания, роми;
  • Борба със сивата икономика, която отклонява огромен ресурс от осигуровки.

Също така се предвижда увеличаване на броя отработени часове седмично до 40 часа както за мъже, така и за жени – с идеята, че така доходите от труд ще растат, а зависимостта от пенсии и социални плащания ще намалява.

Какво значи това за нас?

С други думи – държавата няма да вдига пенсионната възраст „от раз“, но ще се опита да убеди, обучи и задържи хората на работа по-дълго.
Ако всичко върви по план, до края на десетилетието ще видим как повече възрастни остават на трудовия пазар, а пенсионирането ще се отлага с поне няколко години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Пенсии
Още от Общество
Коментирай
7 Коментара
Соня Иванова
преди 38 минути

Няма кой да работи, но хората са болни. Колко от нас живеят под прага на бедност. Не е за подценяване, че старостта означава изхабяване на човек. Пример да не се работи са нашите депутати.

Откажи
Аха
преди 28 минути

Какво значи това, работа до гроб, защото това било,онова било, ама нали живеете в най доброто общество, демокрация, еврочленство, Шенген, а сега сте изпълнили всички изисквания за еврозона и какво.....страдания , ама не се оплаквайте, недейте да хленчите или може би жал по старото време?, жалки сте и пропаднали, това е истината....

Откажи
Аха
преди 28 минути

Какво значи това, работа до гроб, защото това било,онова било, ама нали живеете в най доброто общество, демокрация, еврочленство, Шенген, а сега сте изпълнили всички изисквания за еврозона и какво.....страдания , ама не се оплаквайте, недейте да хленчите или може би жал по старото време?, жалки сте и пропаднали, това е истината....

Откажи
Аха
преди 28 минути

Какво значи това, работа до гроб, защото това било,онова било, ама нали живеете в най доброто общество, демокрация, еврочленство, Шенген, а сега сте изпълнили всички изисквания за еврозона и какво.....страдания , ама не се оплаквайте, недейте да хленчите или може би жал по старото време?, жалки сте и пропаднали, това е истината....

Откажи
Аха
преди 28 минути

Какво значи това, работа до гроб, защото това било,онова било, ама нали живеете в най доброто общество, демокрация, еврочленство, Шенген, а сега сте изпълнили всички изисквания за еврозона и какво.....страдания , ама не се оплаквайте, недейте да хленчите или може би жал по старото време?, жалки сте и пропаднали, това е истината....

Откажи
Аха
преди 27 минути

Какво значи това, работа до гроб, защото това било,онова било, ама нали живеете в най доброто общество, демокрация, еврочленство, Шенген, а сега сте изпълнили всички изисквания за еврозона и какво.....страдания , ама не се оплаквайте, недейте да хленчите или може би жал по старото време?, жалки сте и пропаднали, това е истината....

Откажи
Аха
преди 24 минути

Какво значи това, работа до гроб, защото това било,онова било, ама нали живеете в най доброто общество, демокрация, еврочленство, Шенген, а сега сте изпълнили всички изисквания за еврозона и какво.....страдания , ама не се оплаквайте, недейте да хленчите или може би жал по старото време?, жалки сте и пропаднали, това е истината....

Откажи