Обрат с пенсиите! Държавата с извънреден ход

Правителството предлага по-дълъг трудов живот за българите – целта е средната възраст за пенсиониране да достигне 67 години до 2030 г.

Това предвижда Актуализираната стратегия за демографско развитие на населението в България до 2030 г., с която властите се опитват да отговорят на един от най-големите проблеми на страната – застаряващото население и все по-малкия брой хора в трудоспособна възраст.

Защо се налага да работим повече?

Причината е ясна – българите застаряват, а младите са все по-малко. Работещите не стигат, за да издържат пенсионерите, а икономиката губи сила.

Според правителството, ако не се вземат спешни мерки, ще се стигне до сериозен недостиг на работна ръка, по-ниска производителност и опасност от спад в конкурентоспособността на страната.

„Ако повече хора остават активни на пазара на труда по-дълго, това ще облекчи пенсионната система и ще даде шанс икономиката да расте“, се казва в стратегията.

Каква е реалната ситуация сега?

По данни на Евростат, българите в момента спират да работят средно на 64,1 години. Целта е тази граница да се повиши с близо три години – до 67 години в следващите пет години.

Това не означава моментално покачване на пенсионната възраст чрез закон. В момента тя постепенно расте и трябва да достигне 65 години до 2037 г. Стратегията не променя това, но предлага други начини, с които възрастните хора да бъдат задържани по-дълго на работа.

✅ Какво предлага държавата?

Вместо директни промени в пенсионното законодателство, документът залага на серия от „меки“ мерки:

Програми за учене през целия живот, за да може хората да се преквалифицират и остават полезни на пазара на труда;

Адаптиране на работните места за по-възрастните – по-гъвкави графици, леки позиции, работа от вкъщи;

Насърчаване на работодателите да задържат служители в предпенсионна възраст вместо да ги заменят с по-млади;

Участие на по-малко активните групи – младежи, хора с увреждания, роми;

Борба със сивата икономика, която отклонява огромен ресурс от осигуровки.

Също така се предвижда увеличаване на броя отработени часове седмично до 40 часа както за мъже, така и за жени – с идеята, че така доходите от труд ще растат, а зависимостта от пенсии и социални плащания ще намалява.

Какво значи това за нас?

С други думи – държавата няма да вдига пенсионната възраст „от раз“, но ще се опита да убеди, обучи и задържи хората на работа по-дълго.

Ако всичко върви по план, до края на десетилетието ще видим как повече възрастни остават на трудовия пазар, а пенсионирането ще се отлага с поне няколко години.

