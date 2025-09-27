Идва ключово решение за всички пенсионери!

Дискусионната идея хората да работят до по-напреднала възраст, си поставя като цел правителството, пише Труд.

Целта е средната възраст за излизане от пазара на труда да нарасне до 67 години

Населението застарява, искат хората в напреднала възраст да се трудят по-активно

Българите да работят почти до живот, а средна възраст за излизане от пазара на труда и за жените, и за мъжете да нарасне до 67 години.

Това са част от целите за пазара на труда в страната, поставени в Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България до 2030 г. Това означава трудовият стаж на хората да нараснат средно с около три години.

Последните налични данни показват, че средна възраст за излизане от пазара на труда и на жените, и на мъжете е 64,1 години. А целта е средната възраст, в която човек спира да работи, да нарасне на 67 години. Наред с това има желание хората да работят повече часове.

През миналата година средният брой отработени часове на седмица от жените е 38,8 часа, а от мъжете е 39,1 часа. Целта е и мъжете, и жените да работят средно по 40 часа на седмица.

Едно от най-големите предизвикателства в следващите десетилетия ще бъде осигуряване на възможност за посрещане на последствията от застаряване на работната сила и насърчаване на заетостта на възрастните хора, пише в отчет за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България до 2030 г.

