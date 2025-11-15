Ключова промяна с пенсиите. Подготвя се в момента

Предстоят ключови промени във втория пенсионен стълб: въвеждане на мултифондове, по-ниски такси и избор на риск според възрастта на осигурените. Частните фондове ще могат да инвестират и в инфраструктура – модел, прилаган в почти цяла Европа.

Това са най-важните новини в подготвяните изменения на Кодекса за социално осигуряване, които скоро ще бъдат внесени в Народното събрание. Целта е да се разшири възможността за по-висока доходност, да се модернизира управлението на спестяванията и да се даде по-голяма свобода на хората да избират как да бъдат инвестирани техните средства.

Над 30 млрд. лв. вече са в пенсионните дружества – време за нов модел

За първи път активите в частните пенсионни фондове надхвърлиха 30 млрд. лв., като над 26 млрд. лв. от тях са в универсалните фондове, където задължително се осигуряват родените след 1960 година. С натрупването на толкова голям ресурс, според КФН е необходимо моделът да бъде осъвременен.

Зам.-председателят на КФН Диана Йорданова подчертава, че в държавите с развита мултифондова система доходността „се удвоява“, защото парите се управляват според възрастта и профила на риска на осигурявания.

Какво означават мултифондовете за хората?

Новият модел ще позволява избор между различни инвестиционни портфейли:

По-висок риск и по-висока потенциална доходност – за младите (25–35 г.), които имат дълъг период на натрупване.

Умерен, неутрален риск – за хората в активна възраст (35–50 г.).

Консервативен фонд – за навлизащите в пенсионна възраст (50–55+), където целта е запазване на натрупаното.

Журналистът и анализатор Петър Илиев определя мултифондовете като „отворена рана“ за частните фондове, защото за първи път ще трябва да предлагат истински избор и прозрачност. Но според него дългият хоризонт на инвестициите почти винаги компенсира временните загуби: „В края на дълга инвестиция увеличението достига 50%“, казва той.

По-ниски такси и по-голяма защита

Планира се и намаляване на таксите, които дружествата събират за управление на средствата.

Осигурителният надзор уверява, че „спестяванията по партидите са защитени“ и новият модел само ще разшири възможностите за доходност.

Кога влиза в сила?

Промените вече са почти готови и ще бъдат публикувани за обществено обсъждане преди да бъдат внесени в Народното събрание от Министерския съвет. Могат да станат факт в следващите няколко месеца.

След това ще има едногодишна информационна кампания, тъй като за много хора темата е сложна и предизвиква притеснения.

Недоволство и тревоги сред хората

Пенсионери и осигуряващи се споделят различни реакции – от надежда до разочарование.

Цветанка Белева: „Не може човек с 45 години стаж да получава почти колкото неработещ.“

Рени Илиева, която e внасяла 20 години: „Казаха ми, че имам 3000 лв. дялов капитал, а после ми казаха, че парите ги няма при тях.“

КФН подчертава, че подобни случаи трябва да бъдат проверявани, а финансовата грамотност – повишавана.

Предупреждение за измами покрай еврото

Във връзка с бъдещото въвеждане на еврото, регулаторът напомня:

Потребителите не трябва да правят нищо и не трябва да дават данни по телефона.

Сигнали при съмнителни обаждания трябва да се подават незабавно.

Новият модел на втория пенсионен стълб обещава повече избор, потенциално по-висока доходност и по-ниски такси. Но и поставя по-голяма отговорност върху всеки човек – да следи, да избира информирано и да знае, че бъдещата му пенсия зависи от решенията, които взема днес.

