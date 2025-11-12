Уникална новина за милиони пенсионери! Какви помощи им се полагат

Интересен случай предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, след като възрастен мъж с пенсия от 630 лева попита дали има право на социални помощи, пише БЛИЦ.

Темата се оказа изключително актуална, тъй като много пенсионери в България живеят с подобни доходи и не знаят на каква подкрепа могат да разчитат.

В отговор десетки потребители обясняват, че най-често право на подпомагане имат хора с ниски доходи, без други източници на средства и без скорошни имотни сделки.

Най-разпространената помощ за възрастни хора е енергийната за отопление – за ток, дърва или пелети. Подаването на документи обикновено е от 1 юли до 31 октомври всяка година в Дирекция „Социално подпомагане“. Ако пенсионерът живее сам и получава само пенсия от около 630 лв., има реален шанс да отговаря на критериите.

Допълнително, социалните могат да отпуснат и еднократна финансова помощ при инцидентна нужда – например лечение, ремонт след наводнение или загуба на имущество.

Ако пенсионерът има ТЕЛК решение, се отварят и други възможности – месечна финансова подкрепа за хора с увреждания, асистентска помощ, както и облекчения при пътуване и закупуване на помощни средства.

Съществува и добавка към пенсията за чужда помощ (при над 90% трайно намалена работоспособност), както и т.нар. вдовишка добавка – процент от пенсията на починал съпруг/съпруга.

Според експерти, за да се определи точно дали човек има право на помощи, се разглеждат всички доходи и имотно състояние.

Най-сигурният начин е лично посещение в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, където служителите правят индивидуална преценка и посочват какви програми са активни в момента.

Много от коментиращите обобщават: „Имате право да опитате – кандидатствайте. Най-лошото, което може да се случи, е да ви откажат, но често хората не знаят, че всъщност им се полага помощ.“

