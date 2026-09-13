Уникална новина за милиони пенсионери! Какви помощи им се полагат
Най-разпространената помощ за възрастни хора е енергийната помощ за отопление
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Най-разпространената помощ за възрастни хора е енергийната помощ за отопление
Какво е тяхното мнение за него
Зам.-министър Емил Мингов откри първия в България Център за активиране на неактивни хора
Ето последното решение на Тристранката
Проблеми са засечени и в България
Хората, които вземат парите си чрез Български пощи, могат да ги получат до 20-и декември включително
Социалното и финансовото министерство също не подкрепиха предложените промени
Парите са по европроект за разкриването на два центъра за социални услуги
79% от продуктите на L'Oréal, имат подобрен социален или екологичен профил
Благотворителната инициатива, която се провежда за 11-та поредна година, е стартирала още в началото на октомври, а събирането на даренията за децата...
Социалният министър Зорница Русинова се зарече да премахне професията "безработен", като свие до минимум социалните привилегии за тази категория бълга...
Важно е и подпомагането на родители на деца с увреждания, изтъкна той Трябва да се помогне на работещите родители, които съчетават отглеждането на де...
Социални работници решиха да отнемат от майката 9-месечното бебе, което беше открито вчера изоставено в двора на луксозна кооперация в Пловдив. То ще...
"Даунинг стрийт" отрече твърденията, че британският премиер се е отказал от спорното изискване социалните помощи за работещите във Великобритания имиг...
568 683 000 лв. ще плати държавата през 2015 г. под формата на семейни помощи за деца. Това пише в писмения отговор на вицепремиера и министър на соци...
София. Близо 80 милиона лева не достигат на социалното министерство, обяви социалният министър Йордан Христосков по време на последното правителствено...
София. Община Банско ще продължи да осигурява безплатен транспорт за учениците и за учебната 2013/2014 г. Това бе прието на сесия на местния парламент...
Правят се разчети на кого да се дадат бонусите
Продължават реформите в социалната сфера
Благоевград. 886 са отказите до момента на „Социално подпомагане" в Пиринския край за отпускане на целева помощ за отопление. Статистиката сочи, че са...