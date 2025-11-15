Общество

Дойде най-тъжната новина за пенсионерите
15 ное 25 | 10:05
Фатме Мустафова

Тази година няма да има коледни добавки за пенсионерите, обяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ–СДС Деница Сачева за Нова телевизия. Тя уточни, че бюджетните възможности са силно ограничени и не позволяват подобен разход.

По повод трите внесени в парламента проектобюджета – за държавата, за НЗОК и за ДОО – Сачева подчерта, че според управляващата коалиция те представляват „почти финален вариант“. Затова, по думите ѝ, значителни промени или отстъпки не се предвиждат.

Припомняме, че през минлата 2024 г. имаше коледна добавка в размер на 100 лв.

