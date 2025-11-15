Дойде най-тъжната новина за пенсионерите

Тази година няма да има коледни добавки за пенсионерите, обяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ–СДС Деница Сачева за Нова телевизия. Тя уточни, че бюджетните възможности са силно ограничени и не позволяват подобен разход.

По повод трите внесени в парламента проектобюджета – за държавата, за НЗОК и за ДОО – Сачева подчерта, че според управляващата коалиция те представляват „почти финален вариант“. Затова, по думите ѝ, значителни промени или отстъпки не се предвиждат.

Припомняме, че през минлата 2024 г. имаше коледна добавка в размер на 100 лв.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com