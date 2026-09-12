Желязков даде надежда за пенсионерите
От изпълнението на бюджета зависят добавките, каза той
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От изпълнението на бюджета зависят добавките, каза той
Значителни промени или отстъпки не се предвиждат
Днес започва изплащането на пенсиите за декември 2022 г. чрез пощенските станции
София. Коледната надбавка вероятно ще е унифицирана, а не диференцирана, тъй като няма възможност размерът й да зависи от осигурителния принос. Това о...