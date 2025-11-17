Желязков даде надежда за пенсионерите

Нова надежда за пенсионерите и празниците.

Коледни добавки за пенсионерите ще има, ако има възможност“. Това единствено коментира премиерът Росен Желязков за коледните надбавки за пенсионерите.

От изпълнението на бюджета зависят добавките, каза Желязков.

Премиерът Росен Желязков участва в официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 г. в София.

В предаването „Тази събота и неделя“ председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Делян Добрев коментира, че няма предвидени пари за коледни добавки за пенсионерите.

„Дали ще има добавка, е въпрос на политическо решение.“, уточни той, коментирайки Бюджет 2026.





