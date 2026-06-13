Ето къде ще отидат парите за втора пенсия
Подробности за новите мултифондове
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Подробности за новите мултифондове
Какъв проект се разглежда днес
Това каза премиерът на днешното заседание
От изпълнението на бюджета зависят добавките, каза той
Заседанието за миналата сряда - 15 октомври, беше отменено по разпореждане на премиера
Мерките, които взима премиерът
По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното с...
По думите му до дни се очакват новини за нов водоизточник в района на Плевен
Във вторник, заместник-председателите на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще се включат в работата на Националния борд по водите
Какъв коментар направи премиерът
Радостно събитие вдигна настроението в семейството
По думите на премиера тежка остава обстановката във връзка с пожара край Струмяни
Мярката се въвежда пилотно в избрания участък за превенция срещу опасни маневри от страна на водачите на камиони
Как им промени службите за секунди в ефира
Това, че "Продължаваме промяната" (ПП) "ни в клин, ни в ръкав" го подкрепят не ме изненадва, каза още той
Какво каза премиерът на страната
България ще бъде представена от премиера Росен Желязков
От какво е продиктуван той
Росен Желязков поднесе своите и на българското правителство съболезнования по повод трагедията в град Грац
Свързана е с рейтингова агенция S&P Global Ratings