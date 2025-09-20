След писмото на Пеевски! Желязков взе спешни мерки

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО получи отговор от премиера за работата по кризата с водите.

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия.

Припомняме, че лидерът на ДПС-Ново начало се обърна с остро писмо се обърна към премиера Росен Желязков във връзка с безводието и поиска спешни мерки от правителството.

Той поиска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

„Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората“, се казва в писмото на Пеевски.

Ето какво се посочва в отговора на министър-председателя до лидера на ДПС-Ново начало:

