Йотова предупреди за нова криза

Вицепрезидентът Илияна Йотова предупреди, че последните промени в конституцията за ограничаване на президентските права при назначаване на служебен премиер вероятно ще доведат до политически блокаж.

Според нея, въпреки нежеланието на партиите да спазват конституцията, президентската институция ще следва закона и мандатите ще бъдат връчени в съответствие с текстовете. Първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция до 12 януари, а изборите вероятно ще бъдат насрочени за края на март.

Йотова отбеляза, че гражданите проявяват искрено желание за промяна и участие в изборите, което може да доведе до различна конфигурация в Народното събрание. Тя подчерта, че текстовете, променени в конституцията, не са само срещу институцията на президента, а конкретно срещу Радев, с цел ограничаване на неговите правомощия.

Вицепрезидентът допълни, че създадените промени са „зли“, но не добре обмислени, което е довело до усложнена ситуация, от която трудно се излиза. Някои партии вече обсъждат връщане на старите текстове, но Йотова смята, че няма да успеят да съберат необходимото конституционно мнозинство.

Тя подчерта, че институциите не трябва да работят за лични интереси или против конкретни личности в политиката и обществото. По отношение на предстоящите президентски избори Йотова заяви, че първо трябва да се проведат предсрочните парламентарни избори, след което ще се мисли за кандидатурата ѝ.

Вицепрезидентът коментира и ролята на местната власт, като посочи, че общините са опора за гражданите в трудни времена и държавата дължи подкрепа за инфраструктура и проекти.

Йотова присъства на тържествата в Сухиндол по случай 55 години от обявяването му за град, където бе посрещната от кмета Пламен Чернев и общинското ръководство. По време на събитието беше подписано споразумение за сътрудничество с молдовското село Кортен, а Тодор Станчев, бивш кмет на Сухиндол, получи титлата почетен гражданин

