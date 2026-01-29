Напрежение! Депутати скочиха на бой

Напрежението в НС продължи да ексалира с пълна сила, като едва не се стигна до бой.

За пореден път квесторите в 51-ото Народно събрание (НС) бяха принудени да се намесят, за да предотвратят физически сблъсък между депутати. До размяна на удари не се стигна, но напрежението в пленарната зала ескалира до остри реплики и наложи обявяването на почивка – четири часа след като реално започна обсъждането на промените в изборното законодателство.

Този път напрежението възникна между представители на АПС и „Възраждане“, в момент когато от трибуната Цончо Ганев емоционално отправяше обвинения към ДПС и АПС за вота в чужбина. Той насочи критики и към бившия лидер на „Да, България“ Христо Иванов, обвинявайки го в обещания към българските турци, включително за въвеждане на турски език в училище.

Заради нажежената обстановка председателят на парламента Рая Назарян обяви 20-минутна почивка с цел успокояване на страстите.

По време на изказването на заместник-председателя на „Възраждане“ камерите уловиха как неговият съпартиец Даниел Петров отправя реплики към намиращия се в близост Ахмед Вранчев от АПС.

Съпартийци на Вранчев реагираха незабавно и го отдръпнаха, а квесторите се намесиха навреме, разделяйки двете групи. В същото време Георги Георгиев от „Възраждане“ продължи да подвиква от място, което доведе до решението на Назарян да даде почивка.

След като получи 10-минутна почивка на пленарното заседание заради емоционалния си изблик на трибуната, Манол Пейков от „Продължаваме промяната“ (ПП) продължи с провокациите. При слизане от трибуната той се опита да залее с вода депутата от „Възраждане“ Ангел Славчев, но вместо него пострада един от квесторите.

Малко по-рано председателят на парламента Рая Назарян прекрати изказването на Пейков, след като му бе предоставено „почти двойно време“ за слово.

В началото на почивката камерите показаха как Пейков разговаря оживено с няколко депутати от „Възраждане“. На тръгване обаче той демонстративно отвори бутилката с вода, от която отпиваше на трибуната, и се опита да полее Славчев.

В крайна сметка Назарян му наложи отстраняване от днешното пленарно заседание, но след като се гласува законопроектът на ПП.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com