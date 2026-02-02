Йотова започва избора на служебен премиер

Начало на нова ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Срещите на "Дондуков" 2 започват на 3 февруари - вторник.

Първо държавният глава ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Разговорът с тях започва в 11 часа. След това в Президентството ще бъдат приети представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България". Те ще разговарят в Йотова в 13.30 часа.

Политическите сили остават лаконични в коментарите си за това кой трябва да заеме поста служебен премиер. Общото мнение е, че честните избори са основна задача за служебната власт.

Пред президента има пет избора - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник -омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Решението на държавния глава ще разберем след срещите ѝ с парламентарните групи.

