Пеевски с остро писмо към премиера! Иска спешни мерки за проблемите с водата за хората

С остро писмо се обърна към премиера Росен Желязков лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски. В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът на ДПС-НОВО НАЧАЛО иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

„Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората“, се казва в писмото.

В него Пеевски настоява за ясен график със срокове за мерките и действията, които Министерски съвет МОСВ и МРРБ са предприели и ще предприемат за разрешаване на кризата с безводието в Плевен, Ловеч и другите засегнати места.

Проблемът с безводието и режимът на водата е най-наболелият проблем за хората и е по-важен от всякакви политически теми, заявява Делян Пеевски.

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за решаването на този проблем и да работите за хората. ДПС е партия и за нас държавата може да бъде силна само тогава когато хората живеят добре, подчертава Пеевски и настоява за спешен отговор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com