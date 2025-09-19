Пеевски: Г-н Борисов да си нареди на премиера да приключи темата с водата!

Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента.

"Аз имам дълг към хората да свърша работа за тях. И ще я свърша", категоричен бе той.

Аз съм постоянно при хората, а вие бъдете в Белград, отговори Пеевски на спекулативен въпрос кога ще отиде при хората отвън.

Всеки ден поставям темите и разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите, посочи още Пеевски.

Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство работи, категоричен бе той.

"Как оцелява това правителство? Благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго", заяви още Делян Пеевски.

Иначе виждате резултатите на моята партия. Никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има, заключи Пеевски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com