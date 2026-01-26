България на кръстопът! Ще остане ли в хватката на Сорос или ще заеме мястото си на световната сцена

Съвкупност от дейности, определени от обществените цели и дейности, свързани с интересите на държавата и гражданите. Това е определението за думата "политика" в речника на българския език. Цитираме го дословно не защото ние, гражданите, не знаем какво означава, а защото играчите на родната политическа сцена масово имат навика да забравят защо избирателите са ги пратили в Народното събрание и са ги овластили да ги представляват. Амнезия, която в огромна част от случаите е свързана със зависимости. От задкулисни мрежи на влияние.

Примерите са много, но рядко толкова фрапиращи като воя, настанал след присъединяването на страната ни към инициативата на US президента Доналд Тръмп за създаване на т.нар. "Съвет за мир", който да разрешава конфликти на невралгични места по света. Първо в Газа, а след това и по други горещи точки.

Покани за участие в Съвета получиха едва около 50 държави, сред които и България. Факт, който за първи път в най-новата ни история ни нарежда сред страните, които ще имат възможност да редят пасианса на световната сцена. Затова, напълно логично и подобно на вече над 20 от поканените, на 22 януари премиерът в оставка Росен Желязков положи подписа си под документа, присъединяващ България към Съвета за мир. Направи го с анонса, че още тази седмица решението ще бъде внесено в НС за ратифициране, каквато е конституционната процедура.

Политиката обаче изисква кураж. Особено, когато трябва да се бори срещу оплелите я зависимости. А случилото се след полагането на подписа, доказа, че на родната сцена малцина го имат. Освен, че поставя страната ни на първия ред на държавите, чиито глас ще се чува при предстоящото преразпределение на ролите и сферите на влияние на световната сцена, присъединяването на България към Съвета за мир е ключова стъпка за разрушаването на "дълбоката държава" на Джордж Сорос и "Отворено общество", построена у нас с помощта на наместника му Иво Прокопиев и неговия кръг "Капитал" и рушаща демокрацията и институциите ни от десетилетия. Целта на тази задкулисна мрежа, оплела медиите, НПО сектора, икономиката и политиката ни чрез свои проксита винаги е била една - не България да има собствен глас, а да е инструмент в ръцете на Сорос за преследване на неговите глобални цели.

Затова и решението за присъединяването ни към Съвета за мир провокира масов вой от всички проксита на "Отворено общество" и кръга "Капитал", начело с тараните им на политическата сцена ПП-ДБ. От коалицията, зачената и създадена именно, за да защитава интересите на милиардера-спекулант, още в петък заплашиха, че ще дадат решенето на Конституционния съд, като обвиниха Доналд Тръмп, че правел паралелна структура на ООН, минирал настоящия световен ред и рушал ЕС. А кабинета в оставка - че превръщал страната ни в "троянски кон". Все смехотворни твърдения, звучащи нелепо от устата на хора, претендиращи, че са евроатлантици. Каквито впрочем никога не са били, но сега напълно свалиха маските си.

Какво направи и бившият вече президент Румен Радев, който се оказа, че не само е крил в продължение на дни поканата от Тръмп до страната ни, но дори я е отказал - на собствена глава и в пряко нарушение на Конституцията. С което само доказа битуващите от години съмнения, че също е част от задкулисната мрежа, обслужваща "дълбоката държава" на Сорос.

На този фон, единственото неочаквано бе, че кабинетът в оставка се огъна под натиска й и даде заден ход. В неделя, изненадващо външният министър Георг Георгиев обяви, че решението нямало да се внесе сега, а щяло да влезе за ратификация чак след изборите - при конституирането на следващото НС. Ход, който, ако наистина бъде направен, за пореден път връща България в хватката на Сорос, лишавайки я от уникалната възможност да заеме своето място на световната сцена.

Тук идва моментът да се върнем към началото – политиката е дейност в интерес на държавата и обществото и изисква кураж. Оказа се, че единственият, който го има, е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Броени часове след отмятането от страна на кабинета, той даде да се разбере, че няма да допусне пропиляването на златната възможност България най-сетне да има глас в подреждането на картите на световната сцена.

"Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори. Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава?!", отсече той, а по-късно предупреди, че ДПС-Ново начало ще внесе проекторешението в НС, ако правителството не го направи. Заявка, която далеч не се ограничава само до акта на внасяне. Тя е анонс, че Пеевски няма да позволи държавата ни да продължава да е част от миманса, обслужващ Сорос, а ще направи всичко възможно България да заеме полагащото й се място на масата, на която се договаря световния ред.

