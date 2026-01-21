Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп!

По повод публикуваната информация, че президентът в оставка Румен Радев е получил от президента на САЩ Доналд Тръмп покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, призовавам президентът Радев незабавно да я внесе в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет, за да осъществи последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Нова начало Делян Пеевски в специална своя позиция.

За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони, подчерта Делян Пеевски.

Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред, категоричен е Пеевски.

Какво представлява Съветът за мир?

Съветът за мир, известен като Board of Peace, създаден от Доналд Тръмп, е нова международна структура, обявена официално на 15 януари 2026 г., макар че идеята е предложена още през септември 2025 г.

Основните цели на международната структура са насърчаване на стабилност, възстановяване на „независимо и законно управление“, осигуряване на траен мир в региони, засегнати или застрашени от конфликти.

Първоначално Съветът за мир бе обявен като механизъм за надзор върху възстановяването на Газа след прекратяването на огъня между Израел и Хамас.

Много бързо обаче обхватът беше разширен далеч отвъд Газа. В устава Газа почти не се споменава, а целите са формулирани в глобален план.

Тръмп многократно намекна, че структурата „може“ да замени или да надмине Организацията на обединените нации. На 20 януари 2026 г. Тръмп каза: „ООН никога не ми е помагала“.

Председател на Съвета за мир е президентът Доналд Тръмп. Той там решава кои държави лично да покани за членство, което в размер на 1 милиард долара. Досега Тръмп е поканил около 60 държави.

Поканата са приели Израел, Унгария, Аржентина, Азербайджан, Обединените арамски емирства, Мароко, Виетнам, Канада, Казахстан, Египет.

Покана получиха още Русия, Украйна, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Франция, Германия и др.

