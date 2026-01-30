Пеевски се срещна с младежи от Кърджали, показа им Музея на сглобката СНИМКИ

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с младежи от Кърджали, които посетиха Народното събрание (НС) и разгледаха Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А в Парламента, в който е показана “истината за лъжата в политиката”.

По-рано, в пленарна зала, младежите присъстваха на изказването на депутата Хюсеин Хафъзов, който прочете декларация от името на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, посветена на 1 февруари, Денят на признателност и почит на жертвите на комунистическия режим.

