Пеевски след решението за Съвета за мир: Петроханците днес приключиха!

Много съм доволен от решението на парламента за приемането на решение за ратификация на Съвета за мир на президента Тръмп. Петроханците днес приключиха!

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента след взетото решение в парламента, с което се задължава Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир.

"Видях, че соросното правителство се е развълнувалло. Явно Сорос и синът му ще ги шляпкат. Накарали са им се вече и те изпълняват", каза още той.

"ППДБ показаха, че те обичат Америка, само когато Америка е на Сорос. Чухте ги ясно как громят Америка и президента на Америка. Жалка гледка", заключи лидерът на ДПС.

