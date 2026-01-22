Политика

Младите от Благоевград поискаха Пеевски за водач на листата

Лидерът ги поздрави за това, че винаги са подкрепяли ДПС

22 яну 26 | 13:12
Мира Иванова

Делян Пеевски, лидер на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО се срещна с младежи от Благоевград. Те посетиха Народното събрание и Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А.

Младите хора изразиха готовността си за висока и отговорна активност на предстоящите парламентарни избори и настояха лидерът на ДПС Делян Пеевски отново да поведе листата в Благоевград.

Лидерът ги поздрави за това, че винаги са подкрепяли ДПС и ги увери, че винаги могат да разчитат на него и на ДПС като гарант за своето бъдеще.

Мира Иванова

