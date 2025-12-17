Как ПП-ДБ борят корупционните си кризи: Искат им имунитет - пускат димка със законопроект за „Магнитски“

Трябва да се признае на лидерите на ПП-ДБ, че има нещо трогателно трагикомично в безсилието им да прикриват престъпните си схеми – свои и на техните партньори, като правят очернящи пиар кампании. Правят го, откакто съществуват, макар резултатът редовно да е един и същ – нелепо абсурден.

Така миналата седмица, макар вече да беше пределно ясно, че дните на настоящото Народно събрание са преброени, те за пореден (трети) път внесоха законодателни промени, целящи да узаконят санкциите „Магнитски“ на българска територия. Този път измененията са в Закона за прането на пари, но текстовете са буквално преписани от предния им опит, който беше отхвърлен през май от народните представители. Тогава от ПП-ДБ се пробваха между първо и второ четене на промените в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, но съвсем очаквано бяха порязани.

Очаквано, защото подобни текстове противоречат на няколко дузини текстове от българското законодателство, в това число и на самата Конституция. А също така и на европейските директиви, както още през 2022 г. (когато беше първият опит за приемане на противоконституционните текстове) им напомни Европейската комисия. Причината е, че прилагането на територията на страна-член на ЕС на мерки, налагани от трета за Съюза страна, каквато са САЩ, противоречи на европейското законодателство. Това толкова пъти е било повтаряно и от Брюксел, и от законодателните експерти у нас има, че колкото и правно неграмотни да са юристите от ПП-ДБ, вече го знаят много добре.

Защо тогава отново се пробват? Отговорът е прозаичен – защото за пореден път е поискан имунитета на „техен човек“. В случая – на евродепутата Илхан Кючюк. Той може и про форма да се води от друга политическа формация – в случая на АПС, но в рамките на Европейския парламент се води ментор на евродепутатите от ПП – Никола Минчев и Христо Петров-Хазарта.

Внасянето на законопроекта съвпада по време с искането на Европейската прокуратура Европарламентът да свали имунитета на Кючюк, за което – макар да бе официално внесено преди два дни, се е знаело още от миналата седмица. И какво са решили да направят от ПП-ДБ? Да „покрият“ скандала, като вдигнат темата за прилагането на санкциите по "Магнитски".

А скандалът е чутовен, предвид факта, че Кючюк е шеф на правната комисия на Европарламента, а европрокуратурата иска от ЕП да свали защитата му от наказателно преследване заради разследване срещу него за „измами, злоупотреба с фондове на ЕС и корупция“. Макар от екипа на европрокурор №1 Лаура Кьовеши да не уточняват подробности, неофициално се твърди, че разследването е по сигнал, подаден миналата година от покойния вече собственик на сайта Rodopi24 Илхан Андай, че говорителят на Доган в Брюксел е точил средства на Европейския парламент, като е наемал за свои сътрудници партийни функционери и е ползвал – уж под наем, партийни офиси, след което отчислявал средствата към себе си.

Ироничното е, че матрицата, ползвана от ПП-ДБ като схема за „замазване на скандала“ е абсолютно същата като тази от май 2025 г. Тогава внесоха противоречащите на законодателството ни промени за узаконяване на санкциите по „Магнитски“ в същия ден, в който председателят на ЕП Роберта Мецола обяви от трибуната на институцията, че властите в Брюксел са поискали имунитета на евродепутата от ПП Никола Минчев заради мащабната корупционна афера с лобизъм в полза на китайската корпорация „Хуауей“.

В тези опити на ПП-ДБ да отвличат вниманието от разследванията срещу себе си и свои приближени евродепутати има множество абсурдни моменти, но основните са три.

Първо – нелепо е, че освен от подсъдими за закононарушения депутати като Божидар Божанов и Лена Бориславова, промените са подписани от Джипо Джипов – син на Никола Николов. А Николов е едно от най-знаковите лица на олигархично-корпоративния кръг „Капитал“, чийто създател е и създателят на ПП-ДБ – Иво Прокопиев.

Второ – абсурдно е да се преписват вече отхвърлени текстове. А именно това правят от ПП-ДБ, които буквално са възпроизвели формулировките си от месец май. В това число и с текст, с който се пробват да заобиколят изричната забрана на ЕК за прилагане на санкции, налагани от трети страни. А именно формулировката, че „санкционирано е лице, идентифицирано като такова в официален списък, регистър или друга форма на публично достъпна информация, поддържана от съответно оправомощен орган на ЕС, на организацията на ООН или на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)“. За сведение, членове на ОИСР са Колумбия, Чили, Мексико, Коста Рика, а кандидати за членове – Китай и Русия. Интересно, защо ПП-ДБ предлагат страни като Китай и Русия да имат глас по отношение на санкции срещу български граждани? Въпросът е риторичен, а отговорът се крие в изконните икономически зависимости на уж евроалантически насочените ПП-ДБ с режимите в тези две държави. Да не говорим за Колумбия и Мексико, в които наркокартелите са тясно свързани с властта. На този фон "мотивите" на ПП-ДБ към внесения сега законопроект звучат направо налудно - "Изборът на ОИСР се мотивира с устойчивите стандарти за демокрация, върховенство на правото и защита на човешките права в държавите - членки на организацията" (?!).

И трето, но не и по важност. Вече дори и в САЩ се наясно, че част от санкциите по „Магнитски“ са били наложени от предната президентска администрация на Джо Байдън, станала известна с обвързаностите си с мрежата на Джордж Сорос, по доноси от кръга „Капитал“. Това беше признато дори от бившия президент на България Росен Плевнелиев, иначе приближен на кръга „Капитал“, който в интервю за bTV разкри: „Санкциите „Магнитски“ не работят. Те са силно политизирани, превърнаха се в доноси. Установявам за себе си като демократично мислещ човек, че очевидно аргументите, стоящи зад тях, не минават през времето…Видях се с хората, които налагат санкциите „Магнитски“ на една международна конференция в Братислава. Те казват: „Санкциите не работят. И доказателството за това е фактът, че целият албански политически елит заля Вашингтон и Държавния департамент с доноси един срещу друг. Сали Бериша с един донос на Еди Рама си отиде“.

Именно такъв е случаят с лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който стана обект на очерняща кампания по доноси от кръга „Капитал“ и неговите проксита в политиката, медиите и НПО сектора. Същите проксита, част от които сега за пореден път упорито пробуват противоконституционни текстове.

