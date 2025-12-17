Росен Желязков отсече за еврото и съдбата на кабинета

"С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка много ясно показа, че няма политически ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента за 2026 г. Очевидно е вече, че отиваме на избори - това заявяват всички политически партии.

Моето виждане е колкото се може по-скоро да има ново, стабилно, редовно управление, за да може да приеме Бюджет, който да гарантира всички политики, които едно легитимно правителство, може да провежда", каза премиерът.

"Нямаме притеснения за влизането на България в еврозоната - всичко, което е необходимо, е залегнало в Закона за приемане на еврото, обясни премиерът в оставка. С работещите институции, които - вярвам служебното правителство ще използва, за да разсее всички страхове, ще се справим и с това предизвикателство", каза още Желязков, който е в Брюксел за среща на върха "Балкани".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com