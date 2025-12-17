Край. Решиха за бюджета и скочиха на Асен Василев

Народното събрание прие окончателно на второ четене т.нар. удължителен закон за бюджета за 2026 г., който ще урежда събирането на приходи и извършването на разходи до приемането на редовни държавен бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година. По-рано през деня законът беше одобрен и на първо четене в пленарна зала.

С решението си депутатите дадоха зелена светлина и на предложението на "Продължаваме промяната - Демократична България" за еднократна индексация на възнагражденията в бюджетната сфера. Тя ще бъде в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация и ще се отнася за всички служители, които не получават минимална работна заплата.

Приетият удължителен закон ще действа за срок до три месеца от началото на 2026 г., като при изпълнението му ще се прилагат разпоредбите на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. В закона са включени и правилата за превалутиране, предвидени в Закона за въвеждане на еврото в България. Той влиза в сила от 1 януари 2026 г., с изключение на текстовете, свързани с таксата за битови отпадъци, които ще започнат да действат от 19 декември 2025 г.

По правило удължителният бюджет не допуска увеличение на заплати и пенсии, освен по автоматични механизми. Изключение прави минималната работна заплата, която от 1 януари 2026 г. ще се повиши до 620 евро. Замразяването не се прилага и за секторите "Сигурност" и "Отбрана", където възнагражденията се определят по отделни закони.

Критики обаче дойдоха от страна на финансовия министър в оставка Теменужка Петкова. Тя заяви, че ГЕРБ-СДС ще подкрепи удължителния бюджет, но определи индексацията като противоречаща на финансовата логика. Според нея предложението нарушава Закона за публичните финанси и е направено под натиска на очаквано социално недоволство. Петкова добави, че Василев е лишил гражданите от заложен в проектобюджета ръст на заплатите от 10% и е реагирал на риска от напрежение сред майките и хората в неравностойно положение.

Остри думи отправи и председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов, според когото се предлага увеличение на разходите без ясно осигурени приходи.

"Удължителният бюджет означава, че се работи с това, което се изкарва. Това със сигурност ще докара проблеми", заяви той, като обвини Асен Василев в популизъм и предизборно поведение.

От ГЕРБ-СДС Деница Сачева коментира, че първоначално бюджетът е бил балансиран, но при сегашната ситуация не може да не се подкрепят мерки за доходите, въпреки рисковете. По думите ѝ индексациите са популистка и спорна идея, но натискът върху доходите на хората не може да бъде игнориран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com