Прекрасна новина за премиера Росен Желязков!

Радостно събитие вдигна настроението в семейството

23 авг 25 | 12:45
Много радостни  вести долитат от дома на примера Росен Желязков. Щастието е кацнало на рамото на първия мъж в правителството.

Докато решаваше важни дела в държавата, министър-председателят Росен Желязков тихомълком стана дядо, съобщава "Телеграф".

Причината тази радостна вест да не обиколи България със скоростта на светлината е само една – и двете дъщери на Желякзов – Елица и София, както и съпругата му Ралица пазят ревниво в сянка личния си живот.

За внучката се похвали дизайнерката Евгения Борисова, която е другата баба. 

