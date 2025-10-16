Извънредно. Желязков решава съдбата на кабинета

Стана ясно, че от днес се водят разговори между официалните участници в управляващата коалиция за действия, с които да се излезе от политическа криза, довела до блокаж в работата на парламента и на правителството.

БНР съобщи, позовавайки се на свои източници, че премиерът Росен Желязков вече провежда срещи за това дали да се преформатира управлението със смяна на министри.

По инициатива на Желязков до момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с "Има такъв народ".

Двете формации трябва да формират мнение, дали "ДПС-Ново начало" да участва официално в управлението на страната и под каква форма би могло да стане това.

По-рано днес на пресконференция от БСП заявиха, че са склонни на преформатиране на кабинета, както и да бъдат сменени всичките им участници във властта, в това число и председателката на парламента Наталия Киселова, ако се наложи нова формула на управлението. Тогава обаче преговорите трябва да започнат отначало.

Социалистите очакват ГЕРБ да кажат как ще продължи занапред властта. "Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството, с оглед на задачите пред страната и бюджета. Инициативата обаче е на мандатоносителя", декларира лидерът на социалистите. Към този момент няма яснота и покана за подобни разговори. Атанас Зафиров призна, че се чува в оперативни разговори с премиера Росен Желязков, но по темата за безводието и украинските бежанци, на които се оказало, че държавата две години не е плащала хотелите.

