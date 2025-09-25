Желязков отговори на Борисов. Решението

Премиерът Росен Желязков отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов относно управлението на водната криза в страната. Това се случи пред журналисти в САЩ, където министър-председателят е на работно посещение.

„Още преди да започне работа Бордът по водите, казах на министрите, че времето да търсим кой е виновен за положението е отминало. От тук нататък трябва да се мисли какво да се направи днес. И инвестициите в инфраструктурата, и довеждащите водопроводи, и източниците“, каза Желязков.

По думите му до дни се очакват новини за нов водоизточник в района на Плевен. Вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде в Брезник, където откриха манган в питейната вода.

„Хората имат основателно право да не доволстват от темповете и качеството на услугата. Ангажиментите, които правителството има, трябва да си ги изпълни, допълни Желязков.

Относно срещата на премиера с американски бизнес компании, той каза: „Срещата с META беше много важна – обсъждахме привличането им като стратегически партньор и изграждането на гига фабрики за изкуствен интелект. Говорихме за потенциала, който има страната, главно в енергийните възможности.

По думите му потенциалът на България е главно в енергийните възможности. Амбицията е не просто да сме вносител на електрическа енергия, а да я впрегнем във всички източници, в т.ч. и за изграждането на data центрове, предпоставка за което е добрата оптическа свързаност в страната.

„Мета“ ни запознаха с техните инвестиционни намерения в Европа, тази и следващата година се концентрират в други държави, но след 2028 г. много сериозен интерес имат именно заради регионалните възможности, които България предлага с тези елементи и потенциала, който имаме.

За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес, на производителите на оборудване и на крайните ползватели“, добави Желязков.

