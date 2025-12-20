Диана Дамянова попари ПП-ДБ за депутатските места

И аз искам да спечеля Евровозиия, ама не знам дали ще успея". Така анализаторът Диана Дамянова коментира напъните на ППДБ да спечелят над 120 депутатски места на следващите избори. Тя нарече тяхното поведение "измама".

"Трябва да казваш на хората, на какво ги обричаш, например дали ставаш гарант на заема за Украйна. Скривайки се зад Пеевски, те всъщност скриват истината", уточни Дамянова. Става дума за факта, че евролидерите одобриха 90 милиарда евро заем за Украйна за следващите две години.

Социологът Кънчо Стойчев обясни, че ППДБ забравят, че ние не знаем какво могат те, защото бяха във властта.

"Борисов беше прав да иска време да вкара еврото. Но хората поискаха оставка. И сега сме в състояние на хаос, социални трудности и отгоре на всичко ще бъдем на избори след 4 месеца", коментира Дамянова.

