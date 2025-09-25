Борисов с остра критика към Желязков. Обяви петима премиери

„Всичките искат да са интересни. Виждате колективната безотговорност.“

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в кулоарите на парламента, визирайки „Продължаваме промяната“ и опозицията заради умишленото им отсъствие и провалените заседания.

Той упрекна ПП-ДБ и за протеста срещу съдебното решение, довело до ареста на Благомир Коцев. „Съчувствам му“, добави Борисов, но подчерта, че действията на опонентите му подкопават доверието в институциите и вредят на държавата.

Опасения за ПВУ и критика към „политическите арести“

Борисов предупреди за реален риск от забавяне на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост след писмото на евродепутати либерали до Европейската комисия, инициирано от ПП-ДБ. „Имаме полезен ход. Четири години нищо не беше направено по ПВУ. Плащания ще дойдат“, увери той.

Лидерът на ГЕРБ напомни и за собствените си арести през предишния кабинет: „Не мога да разбера как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политическите арести, сега се борят срещу политически арести. Нас ни арестуваха без съд, без нищо, по решение на министър-председателя. Това беше политически арест.“

Лични нападки и остри сравнения

Борисов не скри възмущението си от последиците за всеки, който е задържан. „След като веднъж щракне решетката, се срива репутацията на човек, доверието в партията и т.н. Това е все едно да те изнасилят веднъж, или да те изнасилят няколко пъти. Няма значение, все си си изнасилен“, каза той, подчертавайки колко тежки са последствията дори от кратко задържане.

Критики към премиера и призив за действия в Плевен

В края на изявлението си Борисов разшири изказването си и с управляващите. „Петима премиери сме – и аз, и Желязков, Слави, Зафиров и Пеевски. А можеше да е само един. Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и проблемът вече да е решен“, заяви той.

Борисов припомни, че при криза в Перник неговите министри са били на място с дни. Според него премиерът трябва незабавно да отиде в Плевен с екип от министри и да останат там, докато ситуацията се нормализира.

„Критиката е първо към премиера. Да отиде в Плевен с министрите и да ги остави там в рамките на 10–15 дни“, каза Борисов, допълвайки, че вече е изразил лично тези забележки на Росен Желязков.

