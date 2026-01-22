Ето къде ще отидат парите за втора пенсия

"С въвеждането на мултифондове при вторите и третите пенсии, огромни налични средства ще могат да се инвестират в икономиката ни и големи инфраструктурни проекти. Ще доведе и до по-високи пенсии", каза премиерът в оставка Росен Желязков преди заседанието на Министерския съвет, което прие промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Той е спектичен, че ще стигне времето, за да може новите текстове да се приемат от сегашното Народно събрание.

Проектът предвижда всеки универсален фонд да има три подфонда - динамичен, балансиран, и консервативен. Динамичният подфонд ще влизат хората до 50 години, това ще става службено, освен ако човек изрично не поиска да е в по-консервативен подфонд. След 50-годишна възраст хората ще бъдат прехвърляни към балансиран подфонд. Той ще следва досегашната инвестиционна политика и ще могат да вкарват в акции до 55 процента от активите си. Тук също ще има опцията изрично човек да поиска друга възможност. Три години преди пенсия всички ще влизат в консервативен фонд, където в акциите ще могат само да са 25 процента от активите. Това ще са единствените осигурени, които няма да има право на избор на подфонд.

